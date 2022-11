L'Algérie présente ses condoléances au peuple palestinien

L'Algérie a présenté, vendredi, ses condoléances les plus attristées au peuple palestinien suite à l'incendie d'une maison dans le camp de Jabaliya, dans le nord de la bande de Ghaza, faisant des victimes et des blessés, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.