حشود غفيرة تشيع ضحايا حريق مخيم جباليا في غزة

شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في تشييع ضحايا حريق مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة.

وخرج الموكب الجنائزي من المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع، لـ 21 فلسطينيا قضوا الليلة الماضية في حادث احتراق منزل عائلة أبو ريا بالمخيم، إلى مسجد الخلفاء الراشدين. وعقب انتهاء صلاة الجمعة، انطلق الموكب الجنائزي إلى مقبرة جباليا، حيث ووري الضحايا الثرى هناك.

وأعلن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، خلال التشييع، تضامن البرلمان الفلسطيني الكامل مع العائلة في مصابهم.

من جهته قال القيادي في حركة "حماس" مشير المصري: "نحن أمام جمعة حزينة خيمت على كل فلسطين، إثر هذا الحادث الأليم"، مطالبا العالم أجمع بأن يمارس ضغطه على الاحتلال لوقف الحصار المفروض على قطاع غزة، والمستمر منذ 16 عاما.

وتوفي 21 فلسطينيا، أمس الخميس، إثر اندلاع حريق كبير في عمارة سكنية بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة، فيما تم إعلان الحداد رسميا على أرواح الضحايا اليوم الجمعة.