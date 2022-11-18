باتنة: وفاة أم ورضيعها اختناقا بالغاز في آريس

توفيت،اليوم الجمعة، امرأة تبلغ من العمر 23 سنة ورضيعها أربعة أشهر اختناقا بالغاز في منزلهما الكائن بدائرة آريس في ولاية باتنة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية بباتنة، إن إسعافاتها تدخلت هذا الجمعة من أجل إجلاء سيدة ورضيعها توفيا نتيجة تعرضهما لتسمم بغاز أحادي أوكسيد الكاربون المنبعث من مدفأة مسكنهما العائلي الواقع بالدشرة الحمراء بآريس، فيما تم إجلاء الزوج البالغ من العمر 28 سنة إلى مستشفى مدينة آريس.

وحذرت الحماية المدنية التي عزت ضحايا الحادثة، المواطنين من خطر القاتل الصامت، ودعتهم إلى مراقبة التوصيلات والحرص على ترك منافذ للتهوية.