تفاصيل جديدة في مقتل الشقيقين بالبويرة

تدخلت ليلة الخميس إلى الجمعة مصالح الحماية المدنية بعد أمر من وكيل الجمهورية وبحضور عناصر فرقة الدرك الوطني لبلدية بئر أغبالو من أجل نقل جثة شخصين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين بسام قتلا رميا بالرصاص بقرية تابعة لبلدية الروراوة 35 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة.

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" فإن جثتي الضحيتين تعودان لشقيقين، ينحدران من حي الكريشيش ببلدية الأخضرية 45 كلم غرب مقر ولاية البويرة، يعملان في تجارة البيض.

أما حيثيات القضية فتعود إلى تنقل الأخوين البالغين من العمر 50 و57 سنة بسيارتهما الخاصة بعد تأديتهما صلاة المغرب من بلدية الأخضرية إلى متعامل معهما يقطن ببلدية الروراوة من أجل استرجاع أموال تخصهما. وبعد وصولهما إلى المكان الذي حدده لهما الجاني وهو مزرعة واقعة بقرية عمر دريس غير بعيد عن الطريق الوطني رقم 8 في شطره الرابط بين بلديتي الروراوة وسور الغزلان، أشهر الجاني سلاحا يتمثل في بندقية صيد وأطلق النار على الأول فأصابه على مستوى الصدر والوجه عند محاولته النزول من السيارة، وفيما كان يحاول الأخ الثاني طلب النجدة والفرار لحق به وأطلق عليه النار ليرديهما قتيلين في عين المكان.

الجاني لم يتوقف عند قتلهما وفقط أين أقدم على حرق مركبتهما ودحرجتها إلى أسفل مكان الجريمة.

هذا وتقدم الفاعل إلى مصالح الدرك الوطني أين سلم نفسه، كما دلهم على مكان الحادث ليتنقل وكيل الجمهورية أين أمر بفتح تحقيق في القضية وباستكمال الإجراءات.

وللإشارة تعتبر هذه الحادثة الثانية التي يقتل فيها أشخاص من بلدية الاخضرية، خلال أسبوع، خارج مقر إقامتهم الأولى مقتل شاب ببلدية قرومة أما الثانية راح ضحيتها شقيقان ببلدية الروراوة.