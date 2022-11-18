نتائج التحقيق السويدي حول تفجير "نورد ستريم"

قال الادعاء السويدي، اليوم الجمعة، إن محققين عثروا على آثار لمتفجرات في موقع على خطوط أنابيب نورد ستريم أصابه دمار مما يؤكد أن الأمر ناجم عن وقوع تخريب كبير.

وتحقق السلطات السويدية والدنمركية في سبب أربع فجوات في خطي أنابيب نورد ستريم1 و2 اللذين يربطان بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق وأصبحا مركز توتر في أزمة أوكرانيا.

وقالت الدنمرك الشهر الماضي إن تحقيقا أوليا أظهر أن سبب تسريبات في الخطين هو انفجارات قوية.

وقال الادعاء العام السويدي في بيان "التحليل الذي أجري يظهر وجود آثار متفجرات على قطع كثيرة تم انتشالها".

وأضاف البيان "التحقيق معقد وشامل للغاية. وسيحدد التحقيق الجاري مدى إمكانية التعرف على أي مشتبه بهم".

ورفض مكتب الادعاء العام الإدلاء بتصريحات إضافية.

وأدى تضرر خطي الأنابيب في قاع البحر في 26 سبتمبر، وتسرب الغاز إلى السطح في الأسبوع التالي إلى صدور تحذيرات من مخاطر عامة كما أثار مخاوف من أضرار بيئية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الشهر الماضي إن أفرادا من البحرية البريطانية فجروا خطي الأنابيب، وهو اتهام قالت لندن إنه زائف ويهدف لصرف الانتباه عن الإخفاقات العسكرية الروسية في أوكرانيا.