تخرج طلبة الطب .. حقيقة الفيديو المثير للجدل

خلف فيديو حول أداء قسم التخرج باللغة الأجنبية لدفعة طلبة السنة السابعة بكلية الطب لدى جامعة سعد دحلب بالبليدة 1، بحر الأسبوع، جدلا وسط مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعرب البعض عن أسفه لما حدث إلى درجة أن إطارات سابقين بالقطاع وبرلمانيين دعوا إلى إقالة عميد الكلية عبر مناشير على صفحاتهم الالكترونية.

واستقصت "الخبر" عن الحادث وعادت بحقائق عبر فيديوهات مصورة من عائلات بعض المتخرجين، حيث أقيم حفل التخرج لدفعة 2022 بدار الأوبيرا بالجزائر العاصمة على مرحلتين، صباحا ومساء بسبب كثرة عددهم، كما أن الحفل استهل بالاستماع للنشيد الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتقديم كلمة ترحيبية بالحضور، باللغة الوطنية والأجنبية لأن من بين المتخرجين طلبة أجانب وبالأخص أفارقة، لتأتي مرحلة أداء القسم والتي كانت حسب الفيديوهات التي تحوز "الخبر" على بعض منها، باللغتين العربية والفرنسية، لينتهي الحفل وسط فرحة المتخرجين وأهاليهم، وتخلله مقاطع موسيقية أصيلة عن الفن الأندلسي الجزائري.

وسعت "الخبر" في سياق الجدل، الاتصال اليوم الجمعة، بالقائم بخلية الاتصال والإعلام لدى جامعة البليدة 1، للحصول على مزيد من التوضيحات الرسمية، لكن تعذر عليها ذلك.