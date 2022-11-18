تعيين حكم مباراة الافتتاح

سيدير الحكم الإيطالي، دانيلي أورساتو، البالغ من العمر 46 عاماً، مباراة منتخب قطر ضد منافسه منتخب الإكوادور، الأحد، 20 نوفمبر، في افتتاح منافسات كأس العالم قطر 2022، في معلب البيت، وفق ما نقلته قنوات "بي.إن.سبورتس"، السبت.

ويُعتبر أورساتو، واحداً من أفضل الحكام في العالم في الوقت الحالي، حيث يتمتع بخبرة كبيرة، بعد أن أدار أفضل المباريات في الدوري الإيطالي لكرة القدم خلال مسيرته الطويلة، واختير أفضل حكم في العالم سنة 2020، من قبل الاتحاد الدولي للإحصاء.

وأصبح أورساتو حكماً دولياً منذ عام 2010، حيث كان حاضراً في العديد من البطولات العالمية، كما أدار نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، والكثير من المواعيد القوية في دوري أبطال أوروبا.