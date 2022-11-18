"الرباط تُبيّض صورتها باستغلال الطاقة المتجددة الصحراوية "

ندد رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، غالي الزبير، بمواصلة الاحتلال المغربي استغلال مصادر الطاقة المتجددة بالصحراء الغربية المحتلة، لتبييض صورته عالميا وتقديم نفسه كمستثمر ومنتج للطاقة النظيفة وكمورد دولي لها.

وأشار غالي، خلال تدخله في محاضرة نظمها اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين، إلى أن الصحراء الغربية تُعد من بين البلدان التي تتوفر على كميات هائلة من مصادر الطاقة البديلة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، حيث أوضح أن الطبيعة الجغرافية المنبسطة للبلد، وخلوه من العوائق الجغرافية مثل الجبال والغابات، يوفر جوا مناسبا للاستثمار فيها بفضل سهولة تشييد المنشآت الضرورية لاستغلال هذه الطاقة.

وبخصوص كمية الإنتاج المحتملة، قال المسؤول الصحراوي إلى إن "المتر المربع الواحد في الصحراء الغربية يتلقى في المتوسط كمية طاقة شمسية سنويا تعادل 1.5 مليون برميل من النفط، أو حوالي 5.3 كيلواط/ساعة للمتر المربع، كما أن مدة الإشعاع الشمسي في المنطقة من بين الأكبر عالميا، إذ تقدر بحوالي 3000 إلى 3500 ساعة سنويا، خاصة في المنطقة الشمالية الشرقية من الصحراء الغربية".

من جهة أخرى، أكد المتحدث أن هناك أيضا مناطق عديدة في الصحراء الغربية توفر مواقع مثالية لإنتاج طاقة الرياح ، خاصة المناطق الساحلية منها، إذ توفر رياحا قوية ومنتظمة على مدار السنة، مستشهدا في هذا السياق بمناطق مثل الداخلة وبـوجدور ولكويرة والطاح المندرجة ضمن الفئة الأولى من حيث القدرة الإنتاجية حسب المعايير الدولية.

وفي السياق، أبرز غالي الزبير أن البنك الدولي قدر إمكانيات طاقة الرياح البحرية في الصحراء الغربية بنسبة 169 في المائة، وهي حسبه أكثر من مثيلتها في المملكة المغربية.