هذه هي شروط توظيف وترقية أساتذة الإنجليزية

كشفت الحكومة عن قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في رتب أساتذة اللغات في الابتدائي وذلك في العدد الأخير للجريدة الرسمية.

وجاء في العدد رقم 76 للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1444 الموافق 25 اوت سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 تضمن قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض رتب أساتذة التعليم الابتدائي.

ويقضي القرار بالإبقاء على المؤهلات والشهادات والفروع والتخصصات المطلوبة لتوظيف أو ترقية أساتذة اللغة العربية والفرنسية والأمازيغية في التعليم الإبتدائي.

بينما حدد القرار المؤهلات والشهادات المطلوبة لتوظيف وترقية مدرسي اللغة الإنجليزية في الابتدائي ، حيث يُشترط أن يكون الأستاذ حائزا على شهادة ليسانس في اللغة الإنجليزية أو في الترجمة من وإلى الإنجليزية.