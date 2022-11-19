أمطار ورياح قوية على عدة ولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت، باستمرار تساقط أمطارغزيرة تكون في بعض الأحيان رعدية على عدة ولايات بغرب ووسط وشرق البلاد تقدر كميتها بين 30 و40 ملم محليا، بينما تشهد الولايات الجنوبية هبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن أمطارا غزيرة تكون أحيانا رعدية ستستمر في التساقط طوال نهار اليوم إلى غاية فجر يوم غد الأحد على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، شمال سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، شمال تيارت، الشلف، تيسمسيلت، المدية، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل وسكيكدة. كما ستمس هذه الأمطار ولايات سوق أهراس، قالمة، الطارف، عنابة، ميلة، قسنطينة، الجلفة والأغواط.

أما بمنطقة الجنوب فستهب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية وتطاير الغبار قد تصل سرعتها إلى 70 كلم في الساعة على ولايات النعامة، البيض، المسيلة، أولاد جلال، بسكرة، المغير والوادي.