أربع وفيات في ثلاثة حوادث مرور

توفي أربعة أشخاص وأصيب ستة آخرون بجروح في ثلاثة حوادث مرور وقعت ليلة البارحة على مستوى الطريقين الوطنيين في شطريهما الواقعين بولايتي سوق أهراس والمغير وند مدخل مدينة مروانة بولاية باتنة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية سوق اهراس إن إسعافاتها تدخلت ليلة البارحة في تمام الساعة الثامنة ودقيقتين (20:02) من أجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 81 أ في شطره الرابط بين بلديتي الراقوية ومداوروش وبالضبط في مشتة الراوية التابعة إقليميا لبلدية الراقوية. وقد خلف هذا الحادث الناجم عن اصطدام بين شاحنة وسيارة وفاة شخصين في عين المكان.

وفي ولاية باتنة توفي شاب يبلغ من العمر27 سنة وأصيب أربعة آخرون تتراوح أعمارهم بين 32 و 41 سنة بجروح متفاوتة الخطورة في اصطدام بين سيارتين سياحيتين بمدخل مدينة مروانة.

وأوضحت الحماية المدنية بأنه تم إسعاف جميع المصابين في عين المكان وتحويلهم إلى مستشفى المدينة، فيما حولت جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث.

كما خلف حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 03 في شطره الرابط بين ولايتي المغير وتڤرت وبالضبط على مستوى بلدية سيدي خليل، وفاة شخص في عين المكان وإصابة اثنين آخرين بجروح تم إسعافهما من قبل نجدة الحماية المدنية وتحويلهما إلى المستشفى المحلي.