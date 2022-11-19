خنشلة: حجز 1500 كبسولة من المهلوسات

أوقفت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، شخصين متورطين بترويج المؤثرات العقلية وحجز 1500 كبسولة، ومبلغ مالي قدره فاق 20 ألف دج

وتوصل عناصر الفرقة إلى تحديد هوية مشتبه فيهما في العقد الثاني والرابع من العمر يقومان بنقل وبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير قانونية كانا بصدد نقل كمية من المؤثرات العقلية من بلدية المحمل باتجاه بلدية خنشلة باستعمال مركبة، وبعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة تم توقيف المركبة التي كان بحوزة المشتبه فيهما كيس بداخله 10 علب بمجموع 1500 كبسولة وحجز هاتف نقال ومبلغ مالي.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما اللذيْن سيقدمان أمام الجهات القضائية بداية هذا الأسبوع