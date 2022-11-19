بيان هام لوزارة التربية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن مواعيد التسجيلات لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي دورة 2023.

وحسب بيان الوزارة فإن التسجيلات ستنطلق يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 وتمتد إلى غاية يوم الخميس 15 ديسمبر 2022.

وأضاف ذات البيان، أن العملية ستتمّ عن طريق مديري المؤسسات التعليمية، عبر الأرضية الرقمية للقطاع، بالنسبة للمترشّحين المتمدرسين.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار يكون التسجيل عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بتسجيل أنفسهم في الفترة المذكورة عبر الموقعين الآتيين:

*امتحان شهادة نهاية التعليم المتوسط: bem.onec.dz

*امتحان شهادة البكالوريا: bac.onec.dz