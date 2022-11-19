برج باجي مختار: الإطاحة بشخصين يروجان المخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية برج باجي مختار من توقيف شخصين، تم ضبط بحوزتهما كمية من المخدرات من القنب الهندي، وأقراص مهلوسة بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات بيع هذه السموم.

العملية جاءت على إثر استغلال معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص باتخاذ مسكنه كمكان لتخزين وبيع المخدرات، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وبالتنسيق مع النيابة تم تفتيش مسكن هذا الأخير، حيث ضبط بحوزته كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي بوزن 381.4 غ، 18 قرصا مهلوسا، إضافة إلى مبلغ مالي قدر بــ121 مليون سنتيم من عائدات البيع وبعد تحويل المشتبه فيهما والمحجوزات إلى المصلحة واستكمال التحقيق وكل الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج باجي مختار، أين صدر في حق أحدهما أمر بالإيداع.