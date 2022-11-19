إنفانتينو: قطر 2022 ستكون النسخة الأفضل من كأس العالم

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سعادته البالغة بالتواجد في قطر وإقامة كأس العالم 2022 في البلاد، وذلك خلال مؤتمر صحفي عشية انطلاق البطولة العالمية في الدوحة. كأس العالم 2022 سينطلق مساء غدٍ بمباراة تجمع قطر مع إكوادور على استاد البيت في الدوحة، وسيمتد حتى الـ 18 من ديسمبر القادم والذي يُصادف اليوم الوطني للبلاد.

وأكد رئيس الفيفا خلال حديثه أنه يشعر بأنه قطري وعربي، مشيرًا إلى أن قطر تسير على خطى سويسرا فيما يخص التسامح والعمل الجماعي.

إذ قال "أشعر اليوم أنني قطري، أشعر اليوم أنني عربي، أشعر اليوم أنني إفريقي، أشعر اليوم أنني من ذوي الاحتياجات الخاصة، أشعر اليوم أنني عامل مهاجر".

وتابع "قطر 2022 ستكون النسخة الأفضل من كأس العالم، فخور جدًا بكل من عمل جاهدًا على إنجاح البطولة. الجميع يتواجد في قطر للمساهمة في نجاح هذا الحدث الكروي العالمي".