استثمار قطري ضخم لإنتاج الحليب في الجزائر قريبا

كشف رئيس منظمة حماية المستهلك، زبدي مصطفى، إن شركة "بلدنا القطرية" لإنتاج الحليب وتربية الأبقار ستقوم قريبا باستثمار كبير بولاية البيّض.

وأوضح زبدي عبر صفحته الرسمية في الفايسبوك، أن الشركة القطرية التي تعد من أكبر شركات إنتاج الحليب بالخليج العربي تعتزم الاستثمار بمنطقة بوڤطب شمال ولاية البيّض.

وأضاف أن الشركة تهدف إلى توفير الأعلاف والأبقار لتوسيع نشاط الشركة الأم بقطر وتصدير الحليب لوجهات دولية. وحسب ذات المصدر، المشروع مرتقب انطلاقه بداية السنة القادمة إن تم تطابق الدراسات التقنية التي يعتزم فريق الخبراء القيام بها حول التربة والمناخ مع تطلعات المشروع.