جدول مباريات كأس العالم قطر 2022

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام في دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وفيما يلي البرنامج الكامل لمباريات دور المجموعات في كأس العالم 2022 حسب توقيت غرينيتش:

الأحد 20 نوفمبر: * المجموعة الأولى: قطر -الإكوادور (ملعب البيت) -الساعة 16:00

- الاثنين 21 نوفمبر * المجموعة الأولى: السنغال -هولندا (الثمامة) -الساعة 16:00

* المجموعة الثانية: إنجلترا -إيران (خليفة) -الساعة 13:00 الولايات المتحدة -ويلز (أحمد بن علي) -الساعة 19:00 - الثلاثاء 22 نوفمبر

* المجموعة الثالثة: الأرجنتين -السعودية (لوسيل) -الساعة 10:00 المكسيك -بولندا (974) -الساعة 16:00

* المجموعة الرابعة: الدنمارك -تونس (المدينة التعليمية) ـ الساعة 13:00 فرنسا -أستراليا (الجنوب) -الساعة 19:00 - الأربعاء 23 نوفمبر

* المجموعة الخامسة: ألمانيا -اليابان (خليفة) -الساعة 13:00 إسبانيا -كوستاريكا (الثمامة) -الساعة 16:00 * المجموعة السادسة: المغرب -كرواتيا (البيت) -الساعة 10:00 بلجيكا -كندا (أحمد بن علي) -الساعة 19:00 - الخميس 24 نوفمبر

* المجموعة السابعة: سويسرا -الكاميرون (الجنوب) -الساعة 10:00 البرازيل -صربيا (لوسيل) -الساعة 19:00

* المجموعة الثامنة: الأوروغواي -كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية) -الساعة 13:00 البرتغال -غانا (974) -الساعة 16:00 - الجمعة 25 نوفمبر

* المجموعة الأولى: قطر -السنغال (الثمامة) -الساعة 13:00 هولندا -الإكوادور (خليفة) -الساعة 16:00

* المجموعة الثانية: ويلز -إيران (أحمد بن علي) -الساعة 10:00 إنجلترا -الولايات المتحدة (البيت) -الساعة 19:00 - السبت 26 نوفمبر

* المجموعة الثالثة: بولندا -السعودية (المدينة التعليمية) -الساعة 13:00 الأرجنتين -المكسيك (لوسيل) -الساعة 19:00

* المجموعة الرابعة:

تونس - أستراليا (الجنوب) - الساعة 10:00

فرنسا - الدنمارك (974) - الساعة 16:00

- الأحد 27 نوفمبر

* المجموعة الخامسة:

اليابان - كوستاريكا (أحمد بن علي) - الساعة 10:00

إسبانيا - ألمانيا (البيت) - الساعة 19:00

* المجموعة السادسة:

بلجيكا - المغرب (الثمامة) - الساعة 13:00

كرواتيا - كندا (خليفة) - الساعة 16:00

- الاثنين 28 نوفمبر

* المجموعة السابعة:

الكاميرون - صربيا (الجنوب) - الساعة 10:00

البرازيل - سويسرا (974) - الساعة 16:00

* المجموعة الثامنة:

كوريا الجنوبية - غانا (المدينة التعليمية) - الساعة 13:00

البرتغال - الأوروغواي (لوسيل) - الساعة 19:00

الثلاثاء 29 نوفمبر

* المجموعة الأولى:

الإكوادور - السنغال (خليفة) - الساعة 15:00

هولندا - قطر (البيت) - الساعة 15:00

* المجموعة الثانية:

إيران - الولايات المتحدة (الثمامة) - الساعة 19:00

ويلز - إنجلترا (أحمد بن علي) - الساعة 19:00

- الأربعاء 30 نوفمبر

* المجموعة الثالثة:

بولندا - الأرجنتين (974) - الساعة 19:00

السعودية - المكسيك (لوسيل) - الساعة 19:00

* المجموعة الرابعة:

أستراليا - الدنمارك (الجنوب) -الساعة 15:00

تونس - فرنسا (المدينة التعليمية) - الساعة 15:00

- الخميس 1 ديسمبر

* المجموعة الخامسة:

اليابان - إسبانيا (خليفة) - الساعة 19:00

كوستاريكا - ألمانيا (البيت) - الساعة 19:00

* المجموعة السادسة:

كندا - المغرب (الثمامة) - الساعة 15:00

كرواتيا - بلجيكا (أحمد بن علي) - الساعة 15:00

- الجمعة 2 ديسمبر

* المجموعة السابعة:

صربيا - سويسرا (974) - الساعة 19:00

الكاميرون - البرازيل (لوسيل) - الساعة 19:00

* المجموعة الثامنة:

غانا - الأوروغواي (الجنوب) - الساعة 15:00

كوريا الجنوبية - البرتغال (المدينة التعليمية) - الساعة 15:00.