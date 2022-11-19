إسعاف ثلاثة مختنقين بالغاز في بومرداس

أسعف أعوان الحماية المدنية ليلة البارحة عائلة تتكون من ثلاثة أشخاص اختنقوا بالغاز بمنزلهم الكائن بحي المرملة كوسيدار في بلدية بومرداس.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان، بتدخل وحدتها الرئيسية، لأجل إنقاذ عائلة تعاني من اختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة على مستوى حي المرملة كوسيدار الواقع ببلدية ودائرة بومرداس.

وأضاف نفس المصدر إن العائلة تتكون من ثلاثة أفراد رجل وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 20 و58 سنة يعانون من صعوبة في التنفس وغثيان تم إسعافهم وتحويلهم إلى مستشفى بومرداس دون تسجيل أي حالة وفاة.

ووجهت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس نداء لكافة المواطنين تزامنا وانخفاض درجة الحرارة بضرورة توخي الحيطة والحذر ومراقبة الأجهزة التي تشتعل بالغاز وأنابيبها وأنابيب صرف الغازات المحروقة ولون الشعلة.