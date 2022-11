Infantino: cette coupe du monde au Qatar sera la meilleure

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fait part, lors d’une conférence de presse à la veille Championnat du monde à Doha, de sa grande joie d’être au Qatar et que la compétition se tiennent dans le pays. La Coupe du monde 2022 débutera demain soir avec un match entre le Qatar et l’Équateur, et se poursuivra jusqu’au 18 décembre.

Le Président de la FIFA a confirmé qu’il se sentait qatari et arabe, notant que le Qatar suivait les traces de la Suisse en matière de tolérance et d’action collective.

"Je me sens comme un qatari, je me sens comme un Arabe aujourd’hui, je me sens comme un Africain, je me sens aujourd’hui comme une personne avec des besoins spéciaux, je me sens aujourd’hui comme un travailleur immigré", a-t-il dit.