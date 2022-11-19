تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين باغتيال جمال بن إسماعيل

تم اليوم السبت بمحكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، عرض الفيديوهات التي روجها المتهمون في جريمة اغتيال الشاب جمال بن إسماعيل في أوت 2021 بالأربعاء نايث ايراثن (تيزي وزو) على مواقع التواصل الاجتماعي والتي وثقت لتفاصيل جريمة اغتيال الضحية والتنكيل بجثته وكذا إثارة موجة من الفوضى والذعر في أوساط السكان.

وبينت مقاطع هذه الفيديوهات التي تم عرضها خلال جلسة اليوم الرابع من أطوار محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشاب جمال بن إسماعيل، تفاصيل هذه الجريمة البشعة من بدايتها باعتراض الضحية بمدينة الأربعاء نايث ايراثن، وكذا الاعتداء عليه من طرف حشود المتهمين وإلى غاية مصرعه والتنكيل بجثته وحرقها وكذا تجريد الضحية من أغراضه لاسيما هاتفه النقال.

كما بينت هذه المقاطع الاعتداءات التي طالت مركبة مصالح الشرطة، وتخريب بعض الممتلكات وعدم استجابة المتهمين لدعوات التهدئة التي أطلقها عناصر الأمن الوطني وكذا اقتحام مقر أمن دائرة الأربعاء نايث ايراثن.

كما بنيت مقاطع الفيديوهات التي استندت عليها مصالح الضبطية القضائية في التحقيقات الخاصة بهذه الجريمة أيضا، خطابات الكراهية والعنصرية والشعارات التحريضية لمنظمة "الماك" الإرهابية التي كان يرددها المتهمون أثناء الجريمة

وبعدها، والتي تزامنت مع موجة الحرائق التي اجتاحت ولاية تيزي وزو والعديد من ولايات شرق البلاد في صائفة 2021، إلى جانب مقاطع توضح حالة الفوضى والذعر التي تعمد المتهمون في بثها بمكان الواقعة (مدينة الأربعاء نايث ايراثن).

للإشارة، ستتواصل في جلسة مسائية هذه المحاكمة التي يتابع فيها 102 متهما من بينهم 4 نساء، بعدة تهم لاسيما جناية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وكذا المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية، إلى جانب جنحة التمييز ونشر خطاب الكراهية وغيرها من التهم بالاستماع إلى مرافعات الأطراف المدنية.