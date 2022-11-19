أشبال بوقرة يواصلون الإبهار

يواصل الناخب مجيد بوقرة مسيرته الرائعة مع المنتخب الوطني المحلي محققا فوزا جديدا، اليوم السبت، في إطار الاستعدادات لكأس أمم إفريقيا للمحليين.

وبعد الانتصار على المنتخب السوري الأول يوم الأحد الفارط بنتيجة (1-0)، أضاف زملاء الحارس رحماني المنتخب السيراليوني الأول إلى قائمة الضحايا بفوز عريض استقر عند ثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب الفجيرة.

وكان الشوط الأول متكافئ بين المنتخبين وانتهى بنتيجة سلبية قبل أن يسيطر محليو "الخضر" على الفترة الثانية مسجلين ثلاثة أهداف عن طريق كداد (د58)، قندوسي (د71) ومزيان (د77)، وسط فرحة الجماهير الجزائرية القليلة الحاضرة بالملعب.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الكويتي يوم 25 نوفمبر بدبي، في ختام تربص الإمارات التحضيري الذي يعتبر الأخير خارج الوطن قبل أقل من شهرين عن "الشان" التي ستحتضنها الجزائر في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023.