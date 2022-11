Le procureur général près le tribunal de Dar El Beida a requis, ce samedi, des peines allant de 10 ans de prison et la perpétuité, à l’encontre des accusés de l’assassinat de Djamel Bensmail.

Le parquet a requis la peine capitale contre 74 accusés et des années de prison contre 23 autres accusés dans cette affaire.

Par ailleurs, des peines de dix ans de prison et des amendes de 500 mille dinars ont été requises à l’encontre des 25 poursuivis pour des délits.