تكريم باحثين جزائريين

تم اليوم السبت بالجزائر العاصمة تكريم ثلة من الباحثين الجزائريين من طرف مؤسسة وسام العالم الجزائري، وهذا تقديرا لإنجازاتهم العلمية ومساهماتهم الفكرية.

وخلال حفل نظم بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية، ياسين ولد موسى، وعدد من أعضاء الحكومة، تم تكريم العالم المجاهد يوسف منتالشتة الذي كان له الفضل في ربط الجزائر بخط الانترنت انطلاقا من إيطاليا سنة 1993, كما رافق عدة مشاريع في هذا المجال من بينها مشروع بريد الجزائر والخطوط الجوية الجزائرية، فضلا عن قيامه بعدة مهام، على غرار إدارة البرنامج الحكومي الدولي للمعلوماتية لمنظمة اليونسكو من 1970 إلى 1981.

وتم أيضا تكريم الدكتورة نشيدة قصباجي مرزوق التي أنشأت أول خريطة لسرعة الرياح في الجزائر، بالإضافة إلى مساهمتها في العديد من الإنجازات مثل مشروع محطات الطاقة الشمسية على الطريق السريع ومشاريع أخرى على المستوى الدولي, وهي تمتلك 9 براءات اختراع.

كما كرمت مؤسسة وسام العالم الجزائري المهندسة المعمارية نعيمة بن كاري بوديدح التي حققت إنجازات هامة وألفت عدة كتب في مجال تخصصها.