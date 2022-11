L'Algérie domine la Sierra-Leone en amical

La sélection algérienne des joueurs locaux (A'), a dominé l'équipe première de la Sierra-Leone 3-0, mi-temps (0-0), en match amical de préparation, disputé samedi à Al-Fujaïrah stadium (Emirats arabes unis), en vue du prochain Championnat d'Afrique des Nations (CHAN-2022), qui se déroulera du 13 janvier au 4 février prochain en Algérie.

Le premier but des Verts a été inscrit par le défenseur belouizadadi, Chaïb Keddad, à la 57 minute de jeu, avant que l'attaquant sétifien Ahmed Kendouci ne double la mise à la 71e, et c'est le fer de lance Usmiste Abderrahmane Meziane qui a clôturé le festival, en inscrivant un troisième et dernier but à la 77e.

Pendant la dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN-2022), disputée au Cameroun, la Sierra-Leone avait tenu l'équipe nationale en échec (1-1). Mais ces derniers temps, les choses vont nettement moins bien pour elle, puisqu'elle reste sur une série noire de cinq défaites consécutives, toutes compétitions confondues.

Il s'agit de la deuxième joute amicale pour le coach Madjid Bougherra et ses poulains, pendant leur stage bloqué aux Emirats arabes unis, après la Syrie, qu'ils avaient dominée (1-0) il y a une semaine.

Le dernier match amical inscrit au programme des Verts aux Emirats arabes unis se jouera vendredi prochain, face au Koweït, au Dubaï Police stadium (à 16h00).

Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le Groupe (A), domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Ethiopie et du Mozambique. Les coéquipiers du capitaine Ayoub Abdelaoui entameront le tournoi le vendredi 13 janvier face à la Libye (17h00).

Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition africaine ont été scindés en trois groupes de quatre, et deux groupes de trois. Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.