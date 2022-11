Le président de la Fifa pourfend les "critiques hypocrites"

Le président de la Fédération internationale de football association (Fifa) Gianni Infantino a dénoncé l’hypocrisie, ce samedi, des voix qui se sont levées contre son organisation, par les Qataris, accusés de maltraiter les travailleurs migrants sur les chantiers et d’être peu respectueux du climat.

"Ce qu'il se passe en ce moment est profondément, profondément injuste", a affirmé le dirigeant au cours de cette conférence de presse inaugurale, pour qui "les critiques sur le Mondial sont hypocrites". "Pour ce que nous, les Européens, avons fait au cours des 3000 dernières années, nous devrions nous excuser pour les 3000 prochaines années avant de donner des leçons de morale aux autres. Ces leçons de morale sont juste de l'hypocrisie", a-t-il répété.

Puis, dans une anaphore déjà largement reprise, Gianni Infantino a cherché à couper court aux polémiques en exprimant sa solidarité envers les personnes discriminées dans le monde : "Aujourd'hui, je me sens Qatari. Aujourd'hui, je me sens arabe. Aujourd'hui, je me sens africain. Aujourd'hui, je me sens gay. Aujourd'hui, je me sens handicapé. Aujourd'hui, je me sens un travailleur migrant". Avant de renvoyer à son "histoire personnelle" comme "fils de travailleurs migrants" : "Je sais ce que ça fait d'être discriminé... J'ai été victime de discrimination parce que j'avais les cheveux roux".

Le président de la Fédération a ensuite invité chacun à profiter de cette Coupe du monde, octroyée il y a 12 ans au Qatar et que les associations appellent à boycotter : "Ne divisez pas. Unissez-vous. Nous organisons une Coupe du monde. Nous n'organisons pas une guerre. Regardez la ville (dans laquelle nous sommes). C'est beau. Les gens sont là pour faire la fête. Les gens du football. Nous ne sommes pas des politiciens".

Dernière polémique en date, le revirement de la Fifa sur la vente d’alcool autour des stades, finalement interdite à la demande du Qatar.

À ce sujet, Gianni Infantino a estimé que les fans de football pourraient "survivre" sans boire "de bière pendant trois heures". La compétition débute ce dimanche 20 novembre, avec la rencontre entre le Qatar et l'Équateur, et s'achève le 18 déc