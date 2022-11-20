هل يستخلص بلماضي الدرس؟

لا يجب الاسهاب في سرد مجريات اللقاء، الذي يبقى مواجهة ودية تأتي في ظرف خاص (اقل من 24 ساعة قبل انطلاق المونديال) لكن يجب التركيز على ضرورة التفكير في التخلي عن بعض العناصر باخراجها من الباب الواسع نظير ما قدمتهلكن لكن لم يعد في مقدورها تقديم المزيد.

حتى وان كان لقاء وديا فقد لعب على جزئيات كان أولها طرد بن سبعيني، والثانية ضربة الجزاء، لكن على العموم أداء بعض العناصر لم يكن في المستوى اطلاقا في مقدمتهم يوسف بلايلي الذي فقد البوصلة ويتمادى في اللعب الفردي حتى لا نقول لعب الشوارع.

اسلام سليماني، الهداف التاريخي لـ"الخضر"، لكن لا يمكن بناء مستقبل على لاعب هو أقرب من الاعتزال من أي شيء آخر.

فلسفة اللعب يجب أن تتغير اطلاقا، فأصبحنا كتابا مكشوفا بعناصر أصبحت عبء على الفريق بدلا من تقديم الاضافة.

جمال بلماضي لعب اليوم بالفريق الأساسي الذي ينوي به مواصلة المشوار، ويمكن القول رغم أن هذا لن يعجب الناخب الوطني أن بعض العناصر انتهى زمانها ويجب بناء خطة جديدة على عناصر جديدة.

الدليل أنه بخروج بلايلي، أظهر الوافد الجديد مهدي ليريس أشياء تستحق الاهتمام على مستوى الجهة اليسرى.

نفس الشيء بالنسبة لعمورة الذي يملك سرعة لا يملكها اسلام سليماني.