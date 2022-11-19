بن زيمة خارج المونديال؟

قالت وسائل اعلام فرنسية، أن مهاجم ريال مدريد، كريم بن زيمة أصيب بتمزق عضلي سيمنعه من المشاركة في المونديال.

نقلا عن مصادر وصفتها بالمقربة من المنتخب الفرنسي، قالت وسائل اعلام فرنسية أن الكشوفات التي خضع لها حامل الكرة الذهبية بمستشفى أسبيطار أظهرت اصابته بتمزق عضلي يمنعه من المشاركة في كافة مباريات المونديال.

وكان بن زيمة أصيب في الحصة التدريبية لصباح اليوم بعد أن التحق بالتدريبات الجماعية في نفس اليوم.

وفي انتظار تأكيد الخبر، سيكون بمقدور المنتخب الفرنسي استبدال اللاعب قبل يوم الاثنين على الساعة الثامنة ليلا.