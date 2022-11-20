"واتساب" يختبر ميزة جديدة

أعلنت مواقع مهتمة بشؤون الإنترنت عن بدء اختبار ميزة جديدة في "واتساب"، كان مستخدمو التطبيق قد انتظروها لسنوات.



وتبعا لموقع وابيتا إنفو (wabetainfo)، فإن إصدار "بيتا" التجريبي الجديد (2.22.24.18) من "واتساب" المخصص لأجهزة أندرويد، أتى بميزة "كومبانيون مود" (companion mode) التي تسمح بربط حساب التطبيق الأساسي بعدة أجهزة ذكية في وقت واحد، أي أن المستخدم بات بإمكانه الدخول إلى حسابه في واتساب من أكثر من هاتف أو جهاز محمول.



وأشار الموقع إلى أن الميزة الجديدة تمكّن المستخدم من الوصول إلى حساب "واتساب" الأساسي، مع القدرة على تشغيله على 4 أجهزة محمولة، بما فيها الهواتف الذكية والحواسب اللوحية، وفي نفس الوقت سيحصل على جميع ميزات التطبيق من كل تلك الأجهزة، وبالرغم من ذلك فإن رسائله ستبقى مشفّرة.



وللحصول على الميزة الجديدة، يجب على المستخدم التوجه إلى قائمة الخيارات على شاشة التسجيل، والضغط على خيار "ربط جهاز" من القائمة المنسدلة.



وأشار الموقع إلى أن الميزة الجديدة متوفرة حاليا لعدد محدد من مستخدمي واتساب المشتركين ببرنامج اختبار التطبيق، ممن يملكون أحدث نسخة تجريبية منه، ومن المفترض أن تطرح على مجموعة أوسع من المستخدمين خلال الأسابيع القادمة.