سكيكدة: وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث مرور

توفي شخص وأصيب 4 آخرون في حادث اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة صغيرة وقع ليلة السبت إلى الأحد بمنطقة "ذراع لشهب" ببلدية بين الويدان (غرب سكيكدة)، حسبما علم من الحماية المدنية.

وأفادت المكلفة بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بولاية سكيكدة الملازم أول إيمان مرواني أن إسعافات الوحدة الثانوية لتمالوس قد تدخلت لأجل هذا الحادث الذي أسفر عن وفاة شخص بعين المكان (39 سنة) والذي نقلت جثته إلى المصلحة المعنية بمستشفى تمالوس.

وأضافت الملازم أول مرواني أن الجرحى (تتراوح أعمارهم بين 24 و40 سنة ) كانوا يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة وآلام متعددة حيث تلقوا الإسعافات الأولية بعين المكان قبل إجلائهم إلى مستشفى تمالوس.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.