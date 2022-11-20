الجلفة: وفاة امرأتين اختناقا بالغاز

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجلفة، اليوم الأحد، لإجلاء ضحيتين على اثر استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وأوضحت ذات الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن إسعافات ذات الهيئة بدار الشيوخ تدخلت صبيحة اليوم 20 نوفمبر 2022 في حدود الساعة السابعة و 37 دقيقة لأجل حادث تمثل في اختناق شخصين اثر استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، وذلك بمسكن بشارع نايل وسط مدينة دار الشيوخ.

وأضاف المصدر، أن الحادث خلف وفاة ضحيتين من جنس أنثى تبلغان من العمر 75 سنة و 50 سنة.