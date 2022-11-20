الناقة كاميلا.. تتوقع فوز إنجلترا على إيران في كأس العالم قطر

استعانت صحيفة ذا صن الإنجليزية، بناقة أطلق عليها اسم "كاميلا"، للكشف عن توقعاتها للفائزين من مباريات كأس العالم قطر 2022.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عن التوقع الخاص بالناقة الروحانية، كاميلا، فيما يتعلق بالفائز من مباراة إنجلترا وإيران المرتقبة في كأس العالم، المقرر إقامتها في الثالثة من عصر غد الإثنين، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت قطر، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

ونشرت "ذا صن" فيديو للناقة الروحانية كاميلا بتوقع الفائز بين منتخبي إنجلترا وإيران، حيث وقع اختيارها على فوز منتخب إنجلترا بالمباراة.

قال مالكا الناقة كاميلا، جيني وفيرنون مور، ذو الـ 52 عامًا، من ميلتون ماوبراي، على أنها "ليست مخطئة أبدًا".

وذكرت صحيفة ذا صن في تقريرها: "تتمتع الإبل بمكانة خاصة في قطر المضيفة لكأس العالم، حيث يتم تربيتها من أجل رياضة سباقات الهجن التي تحظى بشعبية كبيرة".

تابعت الصحيفة: "لكن لسوء الحظ بالنسبة لإنجلترا، تعتقد كاميلا أن الإكوادور ستفوز بالمباراة الأولى في البطولة الليلة عندما تواجه قطر في مباراة الافتتاح".