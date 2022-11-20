عائدات قياسية لـ" الفيفا" من صفقات مونديال قطر

كشف اليوم الأحد، الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أرباحه المرتبطة بالصفقات التجارية لكأس العالم 2022 وذلك للمسؤولين من أكثر من 200 عضو.

وأبلغ " الفيفا"،الاتحادات الأعضاء بأنه حقق "عائدات قياسية"، بلغت 7.5 مليار دولار في 4 سنوات. ويزيد هذا المبلغ بواقع مليار دولار على عائدات النسخة السابقة من كأس العالم، والتي أقيمت في روسيا عام 2018.

وتزايدت العائدات بفضل الصفقات التجارية المبرمة مع البلد المضيف للمونديال، وكانت شركة قطر للطاقة انضمت إلى قائمة الرعاة من الدرجة الأولى، ومن بين الرعاة الجدد من الدرجة الثالثة بنك قطر الوطني وشركة الاتصالات " أوريدو".

وأبرمت معظم صفقات البث الخاصة بمونديال 2022، عام 2011 أثناء رئاسة جوزيف بلاتر للفيفا في صفقات ثنائية تضمنت بطولتي روسيا وقطر.