مستشفى تيارت: إجراء 38 عملية ناجحة لقسطرة القلب

أجرى الفريق الطبي لمصلحة طب القلب والشرايين التابعة للمؤسسة الاستشفائية "يوسف دمرجي" لتيارت 38 عملية جراحية ناجحة في مجال قسطرة القلب خلال السنة الجارية، حسبما علم اليوم الأحد لدى المشرف على ذات المصلحة.

وأوضح الأخصائي في طب القلب، عبد الخالق بشير، أنه تم إجراء أولى العمليات بشكل مستقل من طرف طاقم المستشفى خلال شهر أفريل الماضي بعد أن كانت تجسد خلال سنتي 2020 و2021 في إطار التوأمة مع المستشفى الجامعي لوهران.

وأكد أن كل العمليات كانت ناجحة بفضل تجند الطاقم الطبي وشبه الطبي الذي استفاد من عملية تكوين إضافة إلى حرص الإدارة على توفير المستلزمات الضرورية وأهمها الدعامات التي تثبت في جسم المريض متوقعا أن يرتفع عدد العمليات مستقبلا ليشمل المرضى من ولاية تيسمسيلت.

وأبرز الدكتور بشير أنه بالموازاة مع ذلك يعمل حاليا تحت إشراف مديرية الصحة والسكان على إنشاء فرق طبية على مستوى المؤسسات الاستشفائية الخمس بالولاية للتكفل الآني بالحالات الاستعجالية للمصابين بالجلطات الدماغية والسكتات القلبية.

ويتم وفق برنامج عمل تنظيم دورات تكوينية لصالح الأطباء العامين ومساعديهم من سلك شبه الطبي محليا أو من خلال الاستعانة بأخصائيين من مستشفيات أخرى حيث كان أخرها الورشات التكوينية التي تم تنظيمها الخميس الماضي.

وقد قدم خلالها الدكتور عابد خويدمي المختص في الاستعجالات بالمركز الاستشفائي الجامعي بوهران شروحات حول إسعاف المصابين بالسكتة القلبية.

من جهته، شرح الدكتور حسام الدين، المختص في أمراض القلب التداخلية بالمؤسسة الاستشفائية لعين تموشنت المعطيات الأساسية التي يتوجب القيام بها للتكفل بحالات انسداد الشريان التاجي في الساعات الأولى وفق ذات المتحدث. ويمكن إنقاذ المصابين بالجلطة الدماغية أو السكتة القلبية في حال التكفل الناجع بهم في الساعات الأولى وفق ما تم التأكيد عليه.