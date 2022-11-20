قطر تتأهب للحظات مميزة في تاريخ كأس العالم

يحتضن اليوم الأحد، "إستاد البيت" المميز بتصميمه المستلهم من الخيمة البدوية التقليدية، حفل افتتاح منافسة كأس العالم والتي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط والعالم العربي، في بداية عرس كروي سيمتد لنصف ساعة.

وستكون الجماهير على موعد مع العرض الأهم يحمل عنوان "حالمون" (Dreamers) والتي ستكون أغنية جديدة تضاف إلى قائمة الأغاني الرسمية لكأس العالم "فيفا"، وتحمل توقيع نجم البوب الكوري الجنوبي وعضو فرقة "بي تي إس" جونغكوك والمطرب القطري فهد الكبيسي.

وأشار "فيفا" إلى أن رسالة الحفل تتمثل في دعوة الجميع للحضور إلى قطر والتقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية.

أما الفكرة التي يتمحور حولها حفل الافتتاح، فهي التقارب بين كل الشعوب والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية، وهو الهدف الأساسي لكرة القدم التي كانت دائما تقرب بين الجماهير في العالم.

ويتضمن برنامج حفل الافتتاح برنامجاً مكوناً من سبع فقرات يحييها فنانون عالميون وتمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما يُحتفل بالمنتخبات الاثنين والثلاثين المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة. وسيتوجه غانم المفتاح والفنانة القطرية دانا، بدعوة لدعم التنوع والشمولية، ويشاركهما عدد كبير من العازفين والمتطوعين للمساهمة في نجاح الحفل.

وينطلق حفل الافتتاح في الخامسة والنصف بتوقيت قطر، حيث ستتمتع الجماهير بعروض فنية رائعة، قبل فسح المجال للمباراة بين منتخب قطر والإكوادور، في افتتاح منافسات البطولة الأولى التي تقام في الشرق الأوسط.

يذكر أن العديد من رؤساء الدول سيحضرون حفل الافتتاح في مقدمتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يتواجد منذ أمس بقطر.