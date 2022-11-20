سعيدة: انقطاع في التموين بالماء الشروب

تشهد مدينة سعيدة بداية من اليوم الأحد انقطاعا وتذبذبا في التزويد بالمياه الصالحة للشرب بسبب تسرب مائي مس قناة للضخ، حسبما علم لدى وحدة الجزائرية للمياه.

وأرجع ذات المصدر، سبب هذا الانقطاع والتذبذب في التزويد بالماء الشروب إلى تسرب مائي مس مساء أمس السبت قناة الضخ على مستوى سلسلة الإنتاج الواقعة بدوار أولاد بوعناني ببلدية عين السخونة.

وباشر الأعوان التقنيون التابعون لوحدة الجزائرية للمياه أشغال إصلاح هذا التسرب على أن يتم تزويد سكان أحياء مدينة سعيدة بالمياه الصالحة للشرب بشكل تدريجي بدءا من مساء اليوم الأحد.