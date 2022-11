Le Qatar se prépare à offrir une cérémonie d'ouverture grandiose

Le public pourra apprécier un spectacle intitulé "Dreamers", qui sera également une nouvelle chanson à ajouter à la liste officielle de la Coupe du monde, signé par la star de la pop sud-coréenne et membre de "BTS", Jungkook et chanteur qatari Fahad Al Kubaisi.

La FIFA a, dans ce contexte, souligné que le message de la cérémonie était d’inviter tout le monde à venir au Qatar, de rassembler les peuples et surmonter les différences à travers l’humanisme, le respect et l’inclusion, qui est aussi l’objectif fondamental du football. Le programme de la cérémonie d’ouverture comprend un programme de sept séquences qui seront animées par des artistes mondiaux et mélangeront les traditions qataries et la culture mondiale.