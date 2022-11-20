وداد تلمسان : تأهيل أربعة لاعبين جدد

تمكنت إدارة وداد تلمسان من تأهيل أربعة لاعبين جدد سيكونون متاحين للطاقم الفني بداية من الجولة القادمة للرابطة المحترفة الثانية حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

ووفق المدرب بوعلام منقور، الذي يشرف على العارضة الفنية للوداد منذ الصائفة الماضية، فإن اللاعبين الأربعة المعنيين سيكونون حاضرين انطلاقا من المباراة المقبلة ضد مولودية سعيدة لحساب الجولة التاسعة.

وعبر هذا التقني عن سعادته لتعزيز صفوفه بهؤلاء اللاعبين لأن تأهيلهم يمنح له حلولا إضافيا تحسبا لباقي المواعيد، على حد قوله، مذكرا بأن الوداد يلعب منذ بداية الموسم الجاري بتشكيلة تتكون في معظمها من لاعبين من صنف الرديف (أقل من 21 عاما).

وكان وداد تلمسان تحت عقوبة المنع من الانتدابات منذ نهاية الموسم الماضي، وذلك على خلفية ديونه تجاه لاعبين سابقين أنصفتهم لجنة تسوية المنازعات التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم بعدما اشتكوا من حرمانهم من حقوقهم المادية.