قضية القتل الخطأ أمام مجلس قضاء تيبازة

ينظر مجلس قضاء تيبازة غدا، في قضية حادث مرور تحت تأثير المخدرات أفضى الى مأساة حقيقية بوفاة رب عائلة من ثلاث أطفال والرابع ولد أيام بعد وفاته، وهذا بعد أن تأجلت الأسبوع الماضي.

الحادث وقع حين كان الضحية متوقفا رفق صديق على مستوى شريط الوقوف الاضطراري، حينها اصطدم بهم صاحب السيارة ما أدى الى وفاة الضحية في عين المكان وإصابة مرافقه بجروح بليغة. وتبين بعد التحقيق أن سائق السيارة كان يقود مركبته تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية، حسب ما كشفته تحاليل مخبر الدرك الوطني ببوشاوي.

وقد نظرت محكمة الشراقة الابتدائية في جلسة أولى في القضية وتم ادانة المتهم بعامين حبس، ليتم استئناف الحكم على مستوى مجلس قضاء تيبازة.