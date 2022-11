Où peut-on suivre les matchs de la coupe du monde 2022 ?

La Coupe du Monde 2022 de football va se dérouler au Qatar et pour la première fois en hiver, du 20 novembre au 18 décembre prochain.

Le match d’ouverture sera animé par la sélection du Qatar et la sélection de l’Equateur.

Les chaines gratuites sur le satellite Astra

BeINSPORTS 1HD sur Astra

12168V29700

BeINSPORTS 2HD

11856V29700

ZDF

11361H22000

11953H27500

DAS ERST

11493H2200

GOL MUNDIAL 1 HD

11436V22000

GOL MUNDIAL 2HD

11436V22000

ORF HD

12324H29700

TF1 HD

12168V22000

LA 1 HD

10729V22000

Cuatro España HD

Astra 19.2°E – 10876 V 22000

Cuatro España 2 HD

Astra 19.2°E – 10906 V 22000

Chaines gratuites Nilesat :

SNRT TNT, IRIB TV HD 3 Iran, Ictimai TV HD

RTSH Albania, ERT Greece et TPA Angola