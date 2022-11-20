وكالة افتراضية مخصصة للزبائن المحترفين

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، في بيان لها اليوم الأحد، عن إطلاق وكالة افتراضية موجهة إلى زبنائها المحترفين والتي تتيح لهم اكتشاف مختلف العروض والخدمات.

وأوضح البيان أن مثل هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة "متاحة على مدار 24 سا، 7/7 أيام، وذلك عبر الرابط التالي: store.at.dz أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني لاتصالات الجزائر وهو " www.algerietelecom.dz".

ويعد هذا الفضاء "بيئة افتراضية تفاعلية بتقنية ثلاثية الأبعاد 3D و360 متعددة اللغات تسمح للزبائن المحترفين بزيارتها باستعمال أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف أو الحواسيب اللوحية أو بواسطة الخوذة الافتراضية".

يذكر أن اتصالات الجزائر قامت بإطلاق وكالتها الافتراضية الموجهة لزبائنها الخواص بتاريخ 30 جويلية الفارط.