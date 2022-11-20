مونديال قطر.."حفل الافتتاح يبعث على الافتخار"

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن وصول دولة عربية إلى هذا المستوى العالي من تنظيم حفل افتتاح مونديال قطر 2022 يبعث على الافتخار، سيما بعد أن كان كأس العالم في وقت سابق حكرًا على دول معينة.

وأضاف الرئيس تبون في تصريح لقناة "بي إن سبورتس"، "نفتخر ان دولة عربية شقيقة تصل لهذا المستوى من التنظيم لكاس العالم أين أصبحت قطر محل أنظار ملايير المشاهدات في العالم".

وتابع الرئيس ان "الافتتاح الرسمي لكأس العالم كان في مستوى دولي وعالمي ويشرف قطر والعالم العربي بأكمله، رغم انف ما يقال هنا و هناك ".

كما أعرب الرئيس تبون عن تمنياته بـوصول دولتين عربيتين إلى نهائي كأس العالم.

وبخصوص غياب الجزائر عن المونديال، قال الرئيس: "شاءت الأقدار أن تغيب الجزائر عن مونديال قطر ولكن خيرها في غيرها".