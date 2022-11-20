البيض: حجز ما يقارب 3 كلغ من المخدرات وتوقيف شخص

تمكنت فرقة البحث والتدخل للشرطة القضائية لولاية البيض من حجز 2كلغ و915 غ من المخدرات وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 52و 66سنة ،وتعود حيثيات القضية، إثـر معلومات مؤكدة مفادها وجود شخص يقوم ببيع وترويج المخدرات على مستوى بلدية بوقطب ، حيث تــم الترصد لتحركات المشتبه فيه، أسفرت عن توقيـفه بالقرب من مسكنه و هو بصدد عقد صفقة رفقة شخص آخر، بعد إخضاعهما لعملية التلمس الجسدي، ضبط بحوزة المشتبه فيه الرئيسي 30 صفيحة من المخدرات ، يقدر وزنها بــ: 02 كلغ و915 غرام، كان يخبؤها تحت لباسه الشتوي، ليتم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر أمن الدائرة لاستكمال التحقيق ثم تقديمهما للجهات القضائية.