وزير السياحة يكشف عن تسهيلات في تأشيرة الدخول للسائحين الأجانب

قال وزير السياحة والصناعات التقليدية ياسين حمادي، إن مصر والجزائر تملكان مقومات سياحية تمثل نحو نصف التراث العالمي.

وأضاف أنه سيعمل مع نظيره المصري وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، على تعزيز العلاقات بين البلدين في هذا المجال.

وحول تعزيز آليات التعاون السياحي بين البلدين، أوضح وزير السياحة ياسين حمادي أنه يتعين العمل على تعزيز التنسيق بين وكالات السفر والسياحة في البلدين، مؤكدا أنه تم إصدار تعليمات لكافة المتعاملين السياحيين ا بتقديم كافة المعلومات حول المقومات السياحية للوكالات السياحية في مصر بهدف تعزيز وزيادة حجم تبادل الوفود السياحية بين البلدين.

وتابع حمادي إن مصالح الوزارة أطلقت بوابة إلكترونية لتوفير كافة المعلومات عن المسارات السياحية التي تمتلكها الجزائر والتي تضم 380 مقصدا سياحيا وأكثر من 1140 موقعا سياحيا.

وأشار حمادي إلى أن الجزائر تعمل على تسهيل إجراءات استخراج تأشيرة الدخول تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتغلب على كافة المعوقات التي قد تعيق تتقل الأخوة المصريين والعرب إلى الجزائر.

وأضاف أنه بصدد دراسة تقديم تسهيلات في تأشيرة الدخول للسائحين الأجانب خلال انطلاق موسم السياحة الصحراوية في الجزائر.