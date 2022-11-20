أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، اليوم الأحد، بالطارف أن الجزائر قطعت أشواطا هامة في، مجال التكفل بالطفولة و ترقيتها.

وقالت شرفي خلال إشرافها على حفل نظم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل (20 نوفمبر) بحضور والي الطارف، حرفوش بن عرعار، وممثلة اليونيسيف بالجزائر وممثلين عن بعض القطاعات الوزارية ذات الصلة، أن "الجزائر سنت قوانين وأعدت برامج مكثفة في إطار منسق مع مختلف القطاعات" منوهة بجهود الدولة المتعلقة بحماية شريحة الأطفال وترقية حقوقهم.

من جهتها، أشادت ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بالجزائر، صورية حسان، بجهود الجزائر في مجال حماية وترقية الطفولة من خلال حق الاستفادة من التعليم و الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدة التزام هذه المنظمة الدولية بمواصلة دعمها لهذه الجهود.