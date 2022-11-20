باتنة: حجز قرابة 180 قنطار من الأسمدة الفلاحية كانت موجهة للمضاربة

حجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي الطاقة بولاية باتنة 179 قنطار من الأسمدة الفلاحية كانت موجهة للمضاربة، حسبما استفيد اليوم الأحد من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية باتنة.

وجاءت العملية التي تدخل في إطار محاربة الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة من طرف الدولة -- وفق ذات المصدر - بناء على معلومات واردة إلى عناصر الفرقة التي شكلت دورية تنقلت إلى محل المعني البالغ من العمر 55 سنة وبعد عملية التفتيش تم العثور على كمية الأسمدة الفلاحية من مختلف الأنواع.

وتبين بعد مواصلة التحقيق أن المعني لا يحوز على سجل تجاري أو فاتورة شراء وأنه قام بكراء محله لتخزين الأسمدة الفلاحية لشخصين آخرين واللذين قاما بشراء الأسمدة من تعاونية الحبوب والبقول الجافة بباتنة وتخزينها في المستودع قصد المضاربة، كما أشار إليه ذات المصدر.

وسلمت المحجوزات إلى مديرية أملاك الدولة بباتنة وتم نقل المعنيين الى مقر الفرقة لمواصلة إجراءات التحقيق وتقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا.