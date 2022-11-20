استرجاع 2300 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الأحد بولاية غليزان على أهمية التنسيق بين المصنعين لتلبية الاحتياجات الوطنية من السلع والمواد لتقوية الإنتاج الوطني.

وقال الوزير خلال زيارته للمؤسسة الاقتصادية العمومية للصناعات الميكانيكية ولواحقها "أورسيم" بوادي ارهيو إنه "على المؤسسات الصناعية المحلية العمل على توفير مختلف المنتجات والمواد لتلبية احتياجات المؤسسات الوطنية خاصة بالمواد الأولية وتنمية الاقتصاد الوطني".

كما دعا زغدار في السياق مسؤولي ذات المؤسسة العمومية إلى ترويج منتجاتهم المندرجة ضمن نشاط المناولة لتقوية الإنتاج الوطني والحد من الاستيراد. ومن جهة أخرى كشف زغدار عن استرجاع أزيد من 2300 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات عبر الوطن منها 162 هكتار بولاية غليزان.

وكان الوزير قد زار وحدة لصناعة الكوابل والمولدات الكهربائية بالمنطقة الصناعية لبلعسل فضلا عن المصنع المدمج لمهن النسيج "تايال" بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب الذي يندرج في إطار الشراكة الجزائرية-التركية وهذا بحضور سفيرة تركيا في الجزائر، ماهينور أوزدمير غوكتاش.