تعديلات جديدة على المرسوم الخاص بالمستلزمات الطبية

أكد وزير الصناعة الصيدلانية علي عون اليوم الأحد بالجزائر، أنه سيتم قريبا ادراج تعديلات على المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 المتعلق بالمستلزمات الطبية، مشيرا أن الملف يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

وأوضح عون في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل قادته لعدة مخابر صيدلانية بولاية الجزائرأن منتجي و موزعي المستلزمات الطبية يواجهون بعض العراقيل و المشاكل بسبب هذا المرسوم التنفيذي الذي" يقف كعقبة في مجال توفير هذه المستلزمات الضرورية، لاسيما على مستوى المستشفيات و مخابر التحاليل الطبية "مضيفا انه "سيتم مراجعة هذا المرسوم قريبا بغرض تسهيل بعض الأمور".

ولفت الى انه بغرض توزيع المواد بصفة عادية في السوق لفائدة المريض بالدرجة الأولى، تم اتخاذ قرار على مستوى الوزارة الوصية وذلك في انتظار مراجعة هذا المرسوم- يهدف الى تمكين منتجي و موزعي المستلزمات الطبية بالقيام بنشاطهم بشروط.

ومن بين الشروط، ذكر الوزير ضرورة أن يكون المنتج حامل علامة "سي أو" حتى يتمكن من وضعه في السوق. و بخصوص المستلزمات الطبية الجديدة المنتجة محليا قال انه لابد ان يكون للمصنع شهادة المطابقة "إيزو" - في انتظار مراجعة هذا المرسوم، مبرزا انه في غضون 12 شهرا المقبلة، سيتم تنظيم كل هذا النشاط.