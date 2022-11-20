المجاهد محمد بوزيدي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله عضو جيش التحرير الوطني، المجاهد محمد بوزيدي عن عمر ناهز الـ92 سنة،حسب ما أفاد به، اليوم الأحد، بيان لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

الفقيد من مواليد 2 جويلية 1930 بأولاش، ولاية بسكرة، من الرعيل الأول الذين التحقوا بالثورة التحريرية بالولاية السادسة التاريخية، كما شارك في العديد من العمليات الفدائية والمعارك، أهمها عملية حرق حافلة توران سنة 1955 إلى جانب كمائن وهجومات في منطقة الأوراس، ليلتحق بعدها بالقاعدة الشرقية في الحدود الجزائرية-التونسية إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية.

كما واصل المرحوم رسالته بكل إخلاص ووفاء بعد الاستقلال في صفوف الجيش الوطني الشعبي إلى أن أحيل على التقاعد

. وأمام هذا المصاب الجلل --يضيف البيان-- "يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة ، بخالص التعازي والمواساة لأسرة المجاهد المرحوم راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه واسع جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".