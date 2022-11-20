رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل وفدا فلسطينيا

استقبل السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 بمقر المجلس وفدا من حركة حماس الفلسطينية يقوده رئيس مكتب الأسرى والجرحى في الحركة السيد زاهر جبارين.

و جدد رئيس المجلس التأكيد خلال هذا اللقاء مركزية القضية الفلسطينية التي تهمّ كل الجزائريين وأوضح أن الدفاع عنها واجب يقع على عاتق كل البرلمانيين في شتى المحافل الإقليمية والدولية.

وبالمناسبة شدد رئيس المجلس على ضرورة أن تولى القضية الفلسطينية نفس الأهمية التي تحظى بها بعض القضايا الدولية الأخرى منددا في هذا المقام بسياسة الكيل بمكيالين.

وبعدما استعرض السيد جبارين مستجدات القضية الفلسطينية، حيا مخرجات مؤتمر لمّ الشمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية وأكد أن الحركة حريصة على إنجاح "إعلان الجزائر" الذي تمخض عن هذه المبادرة حيث اتخذت كافة الإجراءات لإنفاذها.

من جهة أخرى، شكل هذا اللقاء فرصة للوفد الفلسطيني كي يطلب مساعدة الجزائر فيما يخص طرح ملف حقوق الأسرى داخل سجون الكيان الصهيوني في المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والإقليمية.