ندوة تكريمية حـول الشيـخ أبـو عبـد السلام

نظمت إذاعة القرآن الكريم، الخميس المنصرم، بالنادي الثقافي عيسى مسعودي بالجزائر العاصمة، ندوة حول الشيخ الراحل جعفر أولفقي المكنى بـ ‘الشيخ أبو عبد السلام’، الذي وافته المنية يوم الحادي عشر أكتوبر الماضي، تم من خلالها إبراز التزامه بالوسطية والاعتدال طوال مسيرته الدعوية.



وشارك في هذا اللقاء الذي يندرج ضمن سلسلة الندوات الفكرية والتكريمية ‘أعلام ومراجع’، أساتذة ودعاة ومشايخ، من المدير العام للإذاعة الوطنية الأستاذ محمد بغالي، ومدير إذاعة القرآن الكريم الأستاذ عيسى حمدي، والشيخ يحيى صاري، والأستاذ سعيد معول، والأستاذ محند إيدير مشنان، والشيخ سمير كيجاور وغيرهم، الذين أجمعوا في تدخلاتهم على “التزام المرحوم في مسيرته بالخط الوسطى المعتدل الثابت” حيث ساهم في إثراء الدعوة إلى الله. وذكر المشاركون أن الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله “كان يمتاز بسمات ووقار حيث جمع بين هيبة العالم والسماحة والتواضع”، وهي صفات جعلت منه “أحد أعلام وفقهاء الجزائر”.



كما أبرزوا قدرات الشيخ على الإقناع بلغة وأسلوب السهل الممتنع، مكرسًا لمنهج الاستمرارية للعلماء الجزائريين في خدمة الإسلام حيث كان المربي والمصلح، رزق بالعلم فكان في خدمة الأمة. وقدمت خلال هذه الندوة العديد من الشهادات عرفت بشخصية ومناقب وبالصفات الحميدة للشيخ الراحل رحمه الله.





